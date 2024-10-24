В Кемеровской области за работу вахтовым методом готовы платить более 160 тыс. рублей

В Кемеровской области сокращается число вахтовых вакансий, тем не менее их зарплата, напротив, растет. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом за третий квартал текущего года количество указанных вакансий сократилось более чем на четверть.

Отмечается, что в Кузбассе на долю вахтовых вакансий приходится 12% от всех предложений о работе, что выше средних значений по стране. При этом по сравнению с началом этого года предлагаемая вахтовым работникам зарплата увеличилась на 15%. На сегодняшний день средняя зарплата составляет чуть более 160 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске вахтовик получил 100%-е поражение легких из-за переохлаждения.