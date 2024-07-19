В Нижневартовске вахтовик получил 100% поражение легких из-за переохлаждения

Нижневартовские реаниматологи спасли пациента со стопроцентным поражением легких. Потребовалось множество сложных медицинских манипуляций, чтобы восстановить дыхательную способность органов. О случае сообщает ugra-news.ru со ссылкой на Депздрав Югры.

Мужчина работал в ХМАО вахтовым методом, и длительное время проводил работу в неотапливаемых помещениях. Постоянный труд при низких температурах мощно ударил по иммунитету: у мужчины поднялась температура до 39-40 градусов, начались проблемы с дыханием, кашель, мокрота. Самолечение не улучшило состояние.

Тогда вахтовик попал в отделение анестезиологии-реанимации №2 Нижневартовской окружной клинической больницы. Там диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая вызвала стопроцентное поражение легких и стремительное развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Мужчину подключили к ИВЛ.

В медучреждении провели антибактериальную терапию, но возбудители оказались устойчивы к этому лечению. Врачам пришлось быть более изобретательными, чтобы победить заразу. В итоге системы организма пришли в норму, но на это потребовалось 24 дня. Пациента перевели в пульмонологическое отделение, он выжил и пришел в себя. Еще через неделю его выписали здоровым и полным сил.

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