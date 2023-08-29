В Кемеровской области запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Заксобрание Кузбасса приняло решение о запрете энергетиков и тонизирующих напитков лицам до 18 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инициатором законопроекта стал губернатор Сергей Цивилев. Он рассказал, что к нему с жалобой на энергетики многократно обращались родители подростков. По его словам, дети не всегда могут осознать опасность для здоровья некоторых действий, в том числе употребления энергетических напитков.

Запрет на продажу энергетиков вводится в образовательных и медицинских учреждениях.

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Федеральным законодательством продажа энергетических и тонизирующих напитков никаким особым образом не регламентируется.