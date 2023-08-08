В Кемеровской запертой квартире спасатели обнаружили мужчину без сознания
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Как пишет издание «Vse42.ru», спасатели открыли входную дверь, за которой находился мужчина, потерявший сознание.
Стало известно, что местный житель Кемерова решил навестить своего пожилого отца. Сообщается, что он жил совсем один в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. Однако сын мужчины не смог попасть внутрь квартиры. Это вызвало беспокойство, что в итоге привело к звонку в спасательную службу.
Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь, а за ней обнаружили мужчину 75-ти лет. Он лежал на полу без сознания. Хозяину квартиры потребовалась первая медицинская помощь, после чего его передали врачам скорой.
Согласно некоторым полученным данным, горожанину поставили предварительный диагноз – инсульт.