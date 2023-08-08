В Кемеровской запертой квартире спасатели обнаружили мужчину без сознания

Стало известно, что местный житель Кемерова решил навестить своего пожилого отца. Сообщается, что он жил совсем один в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев. Однако сын мужчины не смог попасть внутрь квартиры. Это вызвало беспокойство, что в итоге привело к звонку в спасательную службу.

Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь, а за ней обнаружили мужчину 75-ти лет. Он лежал на полу без сознания. Хозяину квартиры потребовалась первая медицинская помощь, после чего его передали врачам скорой.

Согласно некоторым полученным данным, горожанину поставили предварительный диагноз – инсульт.