В кемеровском «Олимп-Плаза» начали заселять гостей по QR-коду вместо паспорта

В Кемерове заработал первый в Кузбассе отель с сервисом заселения по цифровому ID. Как сообщает Агентство по туризму региона, в четырехзвездочном «Олимп-Плаза» гости теперь могут зарегистрироваться, предъявив штрих-код в мессенджере MAX вместо бумажного паспорта. Данные при этом автоматически подгружаются из Единой системы идентификации и аутентификации, передает kuzbass.aif.ru.