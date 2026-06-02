В кемеровском «Олимп-Плаза» начали заселять гостей по QR-коду вместо паспорта
В Кемерове заработал первый в Кузбассе отель с сервисом заселения по цифровому ID. Как сообщает Агентство по туризму региона, в четырехзвездочном «Олимп-Плаза» гости теперь могут зарегистрироваться, предъявив штрих-код в мессенджере MAX вместо бумажного паспорта. Данные при этом автоматически подгружаются из Единой системы идентификации и аутентификации, передает kuzbass.aif.ru.
По замыслу разработчиков, нововведение позволит сократить время оформления и уменьшить бумажный документооборот. Другие гостиницы региона уже прорабатывают возможность внедрения аналогичного сервиса.