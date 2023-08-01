В Киеве демонтировали советский герб с монумента Родина-Мать

Напомним, что это решение принято в рамках усилий по борьбе с коммунизацией и очистке общественного пространства от символов, связанных с советским прошлым, которые воспринимаются как неприемлемые властями Украины.

Монумент Родина-Мать, который является символом Киева и Украины, олицетворяет память о жертвах Великой Отечественной войны и призывает к миру и единству нации. Однако советский герб, который ранее украшал монумент, вызывал критику в рядах националистически настроенных граждан, а также киевских властей, которые связывают данный символ с исторической связью с Россией.