Взрывы раздались в Киевской области: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Украинское Минцифры опубликовало информацию, согласно которой воздушная тревога сначала была объявлена в Харьковской и Одесской областях.

Позже к ним добавилась Хмельницкая область после серии взрывов в Староконстантинове. И еще девять регионов Украины.

По последним данным, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киев.

Причиной тому может быть очередная массированная атака ВС РФ на инфраструктурные объекты и расположения ВСУ. Как сообщали ранее российские и украинские паблики, был зафиксирован взлет порядка 11 российских стратегических ракетоносцев. Также сообщалось о летящих в сторону Украины ракетах.

«Первые ракеты уже в небе над Украиной - летят из Сумской области в сторону Киева. В воздухе уже 11 бортов Ту-95МС», — приводится в публикациях.

Как передает сетевое издание Readovka, взрывы раздались в Киевской области.