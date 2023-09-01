В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет

В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, рассказали ТАСС очевидцы.

Одна из жительниц сообщила, что у ее коллеги забирают мужа, которому сильно за 50.

Повестки вручают на остановках транспорта, в магазинах и в других людных местах.

Собеседник агентства рассказал, что недавно силовики провели акцию в общежитии. Окружили здание и вручили повестки всем мужчинам, находившимся в нем.

При этом у киевлян хватает и других тревог. Власти предрекают тяжелую зиму с длительными отключениями тепла и электричества и рекомендуют гражданам перезимовать в пригородах.