В Киеве опасаются, что уехавшие на Запад украинцы больше не вернутся домой

Украинские власти опасаются, что навсегда лишились большого числа трудоспособного населения, уехавшего во время проведения СВО на Запад, пишет Financial Times.

Этими тревогами с корреспондентом издания, недавно побывавшим на Украине, поделились министр инфраструктуры страны Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов.

Оба собеседника журналиста высказали опасения, что многие из уехавших не захотят больше вернуться на Украину из-за неопределенности в стране.

По данным издания, в Европе сейчас находится от 5 до 6 миллионов украинцев. При этом, по данным экс-премьера Украины Николая Азарова, все нынешнее население Украины сократилось до 19 миллионов человек.