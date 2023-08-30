В Киеве посчитали, сколько истребителей F-16 хотят получить от спонсоров
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Киев посчитал, сколько истребителей F-16 нужно ВСУ от спонсоров. Подробности рассказало РИА Новости.
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прежде говорил, что Украине просто необходимо около 200 боевых самолетов, например, истребителей F-16. Однако теперь он же сообщил, что для выполнения задач вполне хватит и 60 штук. Он заявил, что истребители нужно правильно распределить по аэродромам, чтобы машины могли оперативно подниматься в воздух и отрабатывать цели, между ними будут советские истребители.
Представитель Америки уже заявил, что власти одобрили передачу истребителей F-16. Поставки должны сделать, когда летчики ВСУ пройдут обучение. Однако также в США отметили, что Украина не имеет инфраструктуры для размещения истребителей.