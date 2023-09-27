В Киеве признали бесполезность дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, которые могут появиться у ВСУ

Поставки украинским военным дальнобойных крылатых ракет ATACMS и Taurus, которые намерены передать Киеву США и Германия соответственно, не изменят совершенно обстановку на театре военных действий, посетовал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С его слов, данные снаряды, конечно, являются серьезным оружием, но они смогут компенсировать разницу в количестве российского и украинского вооружения на поле боя.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — приводит РИА Новости цитату Подоляка.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отказалась отвечать на вопрос журналистов, когда германское правительство примет решение о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.