В Киеве рухнувший кран пробил водопроводную трубу
Фото: [Патрульная полиция Киева]
В Киеве строительный кран рухнул на проезжую часть, при падении он пробил трубу водопровода, из-за чего улицу затопило, сообщили в патрульной полиции украинской столицы.
Инцидент произошел на улице Ревуцкого в жилмассиве «Харьковский».
Упавшая конструкция полностью перекрыла дорогу, из-за чего образовалась большая пробка. Полиция рекомендует водителям планировать объездные маршруты.
В октябре в Киеве уже падал строительный кран. Тогда крушение произошло в Оболонском районе города из-за сильного ветра. Кран перегородил дорогу и порвал контактную троллейбусную сеть.