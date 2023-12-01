В Киеве рухнувший кран пробил водопроводную трубу

Общество

Фото: [Патрульная полиция Киева]

В Киеве строительный кран рухнул на проезжую часть, при падении он пробил трубу водопровода, из-за чего улицу затопило, сообщили в патрульной полиции украинской столицы.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого в жилмассиве «Харьковский».

Упавшая конструкция полностью перекрыла дорогу, из-за чего образовалась большая пробка. Полиция рекомендует водителям планировать объездные маршруты.

В октябре в Киеве уже падал строительный кран. Тогда крушение произошло в Оболонском районе города из-за сильного ветра. Кран перегородил дорогу и порвал контактную троллейбусную сеть.

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