В Киеве снесли герб СССР и установили трезубец на монумент «Родина-мать»

В столице Украины местные власти продолжают борьбу с советским наследием, связанным с памятниками. Сегодня утром подошла к завершению эпопея с установкой на мемориал погибшим в Великой отечественной войне нынешнего украинского герба.

Ранее в общенациональном приложении «Дия» («Действие») был проведен опрос и порядка 85% проголосовавших согласились с необходимостью заменить герб Советского Союза на герб Украины. После чего были начаты работы по замене символов, начавшиеся в минувшую субботу и продолжившиеся утром в воскресенье, 6 августа.

«На памятник Родины-матери в Киеве с утра установили украинский герб – трезубец», - говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua».

Издание уточнило, что в настоящее время работы по монтажу еще продолжаются. Осталось закрепить герб стяжками. Дальнейшая судьба советской символики пока не известна.