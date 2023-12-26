В беседе с каналом «Украинская правда» собеседник журналистов обратила внимание на недавнюю поездку президента РФ Владимира Путина на производство эффективных боевых дронов «Ланцет» в Ижевске. Пр словам Берлинской, главнокомандующий ВС РФ относится к роли беспилотников в украинском конфликте максимально серьезно. Чего не скажешь о властях в Киеве.

«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — рассказала она.

Берлинская отметила, что и менно ударными российскими дронами и ликвидируется львиная доля украинской бронетехники. Если же на Украине не начнут соответствовать оснащенности ВС РФ, активно развивая новые беспилотные системы, то ВСУ предстоит оставить ранее занятые позиции.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.