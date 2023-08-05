В Киеве захотели демонтировать с "Родины-матери" еще одну деталь

В Киеве планируют убрать 2 звезды с меча памятника «Родины-матери» после замены герба СССР на ее щите. Соответствующее предложение выдвинул скульптор с Украины Алексей Пергаменщик. Ранее он разработал изображение герба Украины для этой же статуи. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Герб СССР был убран с памятника 1 августа. Он стоит там с 9 мая 1981 года, но сейчас правительство собирается переименовать его в «Украину-мать».

Местному телеканалу Пергаменщик рассказал, что у него имеется «вопрос к звездочкам» на гарде меча памятника. Он предложил заменить ее на подобную той, что были у князей Владимира и Святослава.

Минкультуры страны Александр Ткаченко в 2022 году сообщал, что 85% украинцев проголосовали за демонтаж советского герба с щита скульптуры.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей начался на Украине 8 лет назад. Тогда же там стали переименовывать улицы. Всему этому способствовал закон о декоммунизации, принятый в том же, 2015 году. Сейчас власти ведут активную борьбу не только с советской историей, но и со всем русским.

МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что правительство Украины многие годы ведет активную дерусификацию и ассимиляцию в стране.