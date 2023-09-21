В Киеве заявили, что сигнал воздушной тревоги преодолел отметку по длительности в 1 тысячу часов

Стало известно, что, начиная с февраля прошлого года, сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве более 1 тысячи часов.

Сергей Попко, являясь главой военной администрации Киева, сделал новое заявление на своей странице в социальных сетях. Там он написал о том, что столица Украины уже преодолела отметку в 1 тысячу часов, если сложить все тревоги в одну непрерывную. В таком случае, она звучала бы полтора месяца.

Напомним, что с момента начала СВО в Киеве уже 870 раз объявляли воздушную тревогу. А в минувший четверг сирены прозвучали два раза и в сумме тревога продолжалась больше 3-х часов.

Как пишет ТАСС, власти Украины часто включают сигнал, когда Киев посещают заграничные гости. Таким образом они демонстрируют уровень опасности и стараются убедить в необходимости все больших поставок оружия.