В Киеве затопило сразу шесть станций метро
Фото: [соцсети]
О произошедшем ЧП в киевском метрополитене из-за разгерметизации, сообщает украинское издание «Страна.ua». Как приводится в публикации, в настоящее время шесть станций временно не принимают пассажиров.
Отмечается, что подтопление уже привело к смещению грунта, что грозит ремонтными работами на срок до полугода.
«В Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от "Демеевской" до "Теремков". Если устойчивость туннельных сооружений будет нарушена, то случится обвал», — пишет издание.
На одной из станций метро в районе аварии был замечен мэр Киева Виталий Кличко. Он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях фотографии разгерметизации тоннеля.