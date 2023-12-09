В Киеве затопило сразу шесть станций метро

О произошедшем ЧП в киевском метрополитене из-за разгерметизации, сообщает украинское издание «Страна.ua». Как приводится в публикации, в настоящее время шесть станций временно не принимают пассажиров.

Отмечается, что подтопление уже привело к смещению грунта, что грозит ремонтными работами на срок до полугода.

«В Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от "Демеевской" до "Теремков". Если устойчивость туннельных сооружений будет нарушена, то случится обвал», — пишет издание.

На одной из станций метро в районе аварии был замечен мэр Киева Виталий Кличко. Он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях фотографии разгерметизации тоннеля.