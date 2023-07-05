В киевском суде произошли перестрелка и взрыв

Сообщается, что инцидент произошел в здании суда в Шевченковском районе города. Сначала в помещении раздались взрывы, а затем произошла перестрелка. Выяснилось, что обвиняемый, совершивший теракт в 2015 году, попытался сбежать прямо из здания суда. Для этого он взорвал три гранаты, а затем схватился за пистолет и захватил в заложники своего конвоира.

Украинская полиция сообщила, что к месту происшествия стянули спецназ. Сейчас в помещении работают следователи, кинологи и специалисты по взрывным устройствам.