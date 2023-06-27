В Кингисеппе водитель затолкнул женщину в машину и увез в лес

Однако помощь подоспела вовремя – все происходящее видел ее знакомый. Об этом пишут «Невские новости»

Стало известно о похищении женщины на одной из улиц города Кингисепп в Ленинградской области. Все произошло вечером в воскресенье, 25 июня, о чем сообщили правоохранительные органы.

Согласно первым полученным данным, женщина 1986-го года рождения живет в деревне Новопятницкое. В один из летних вечеров она находилась рядом с продуктовым магазином на Объезжей улице в городе Кингисепп. Потерпевшая ранее попросила прикурить у водителя автомобиля Chevrolet Lanos. Тот же с силой затащил ее в салон и направился в лес.

В автомобиле, помимо них двоих, был еще один мужчина – он сидел на переднем пассажирском сиденье. Но женщине удалось избежать плачевных последствий, потому что ее знакомый был свидетелем и догнал иномарку, после чего обратился в полицию. Однако преступник сумел скрыться.