В Киргизии арестовали более тридцати человек по делу о попытке государственного переворота

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил об аресте более 30 человек, планировавших захват власти в стране.

По данным ГКНБ, в группу заговорщиков было вовлечено более 100 человек. Предполагается, что финансирование группы велось из иностранных источников.

В спецслужбе заявили, что идейным вдохновителем путчистов была лидер оппозиционной партии «Элдик Кенеш» Роза Нурматова.

ГКНБ установил, что заговорщики вербовали недовольных по всей стране, а сразу после возникновения недовольства среди населения планировали перейти к активным действиям по насильственному свержению существующей власти.