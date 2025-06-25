В Киргизии ограничили доступ к порносайтам

Парламент Киргизии одобрил законопроект, направленный на блокировку сайтов с порнографическим контентом в целях защиты «моральных и нравственных ценностей общества». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Отмечается, что законопроект был принят 25 июня на заседании Жогорку кенеша (Верховного совета). Документ предусматривает запрет на распространение и доступ к материалам с элементами порнографического характера в интернет-пространстве республики.

После официального подписания президентом страны Садыром Жапаровым нововведение вступит в силу и будет реализовано на уровне интернет-провайдеров.

В пояснительной записке к данной инициативе экс-депутат Айбек Осмонов, успевший покинуть свой пост до момента вступления закона в силу, отметил, что ограничения также направлены на борьбу с изнасилованиями.

По его мнению, потенциальные преступники, не имея непосредственного доступа к жертвам, прибегают к просмотру порнографического контента и таким образом удовлетворяют свои похотливые желания.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что власти Великобритании приняли решение запретить порнографию с элементами удушения.