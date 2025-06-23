Великобритания решила запретить порнографию с удушением

Британское правительство планирует ввести запрет на порнографические материалы, содержащие сцены удушения, объясняя это ростом насилия в отношении женщин. Как сообщили в издании New York Post, в закон о борьбе с преступностью, действующий в Соединенном Королевстве, будет включено положение, устанавливающее уголовную ответственность за распространение порнографии с элементами асфиксии.

Андреа Саймон, возглавляющая Коалицию по борьбе с насилием против женщин (EVAW), подчеркнула, что безопасного удушения не существует и женщины не могут давать согласие на действия, наносящие долговременный ущерб их здоровью, включая когнитивные нарушения и проблемы с памятью.

Она также отметила, что широкое распространение подобных сцен в порноиндустрии способствует развитию опасного поведения, особенно среди молодежи.

Данная инициатива стала результатом доклада, подготовленного членом Палаты лордов баронессой Габби Бертин. Она заявила, что, несмотря на очевидную опасность, удушение стало нормой в индустрии развлечений для взрослых.

Специалисты предупреждают, что подобные сцены не только унижают достоинство человека, но и представляют серьезную угрозу для здоровья. По мнению экспертов, воздействие таких видео особенно заметно на молодежь, у которой формируются искаженные представления о сексуальном поведении.

Ранее сообщалось, что ряд порносайтов пообещали прекратить свою работу во Франции.