В Киргизии органы прокуратуры лишили возможности проводить следствие
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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, который вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
Поправки исключают органы прокуратуры из участия в проведении следствия. Теперь эти функции полностью переходят в МВД и органы нацбезопасности.
Исключение сделано для военной прокуратуры, которая продолжит расследовать дела, в которых замешаны военнослужащие.
Сообщается, что закон принят для предотвращения коррупции и конфликта интересов в досудебных разбирательствах.