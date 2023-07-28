В Киргизии органы прокуратуры лишили возможности проводить следствие

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, который вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

Поправки исключают органы прокуратуры из участия в проведении следствия. Теперь эти функции полностью переходят в МВД и органы нацбезопасности.

Исключение сделано для военной прокуратуры, которая продолжит расследовать дела, в которых замешаны военнослужащие.

Сообщается, что закон принят для предотвращения коррупции и конфликта интересов в досудебных разбирательствах.