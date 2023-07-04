В Киргизии разрешили использование матчества

Конституционным судом республики Киргизия было позволено использования матчества. В некоторых случаях, гражданам Киргизии будет разрешено заменить отчество в инициалах на матроним. Своим решением суд поставил точку в многолетнем споре между государственными органами и активистками.

Судом было рассмотрено дело о проверке некоторых положений в Семейном кодексе и законе республики на соответствие конституции. Заявитель о проверке пришла в суд с просьбой дать своему ребенку матчество.

Сообщается, что несмотря на решение суда, заменить инициал в документах смогут только совершеннолетние граждане республики. Там посчитали, что граждане младше 18 лет еще не в состоянии оценить свои поступки и порывы объективно. Решение суда также было мотивировано желанием избежать потенциальную травлю в отношении несовершеннолетних детей.