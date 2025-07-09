На закрытой встрече лидеров ЕС с Владимиром Зеленским в Брюсселе 19 декабря разразился шпионский скандал. Переводчица с украинского, чьи услуги предоставляла Еврокомиссия, была внезапно удалена с мероприятия и лишена аккредитации после того, как чешские коллеги заметили её подозрительное поведение.

Источники Le Monde сообщают: во время переговоров женщина делала подробные записи, хотя правила закрытого мероприятия строго запрещали фиксировать любую информацию. Бдительные чешские специалисты немедленно сообщили в службу безопасности. Охрана конфисковала компрометирующие материалы и выдворила переводчицу из зала.

«После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявил газете представитель Еврокомиссии.

Расследование передано бельгийским властям, которые должны определить, имел ли место шпионаж.

По данным журналистов, женщина долгое время проживала на Украине, но ее родители — граждане России. Несмотря на скандал в Еврокомиссии, переводчица сохранила аккредитацию в структурах НАТО и французских ведомствах.

Ранее сообщалось, что лидера киевского режима Зеленского раскритиковали за бездействие в расследовании убийства гражданских.