В Кирове нашли опасного вредителя в апельсинах из Египта

В Кирове на прилавки магазинов может попасть тонна апельсинов, зараженных опасным карантинным вредителем. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили красную померанцевую щитовку в партии свежих апельсинов из Египта, поступивших через Ленинградскую область.

Проверка прошла 11 марта 2026 года. Общий вес партии составил 1,171 тонны. Специалисты подтвердили наличие вредителя, однако отметили, что щитовка находится в нежизнеспособном состоянии, а значит, не может нанести вред растениям или распространиться дальше.

В ведомстве пояснили, что основной способ распространения этого вредителя — через посадочный материал, а не через плоды. Поэтому зараженные фрукты не представляют серьезной угрозы и допущены к продаже на территории Кировской области. Жителям рекомендовали лишь тщательно мыть апельсины теплой водой перед употреблением.

С начала 2026 года это уже второй случай выявления красной померанцевой щитовки в регионе. Общий объем зараженных фруктов, поступивших в область, достиг 5,92 тонны.

