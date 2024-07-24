В Кирове школьница выжила после падения с десятого этажа

Видеоролик со спасением девочки был опубликовано в социальных сетях. Информацией об инциденте и подробностями произошедшего в среду, 24 июля, поделились в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что несовершеннолетняя во время прогулки забралась на крышу десятиэтажного дома. Внезапно она сорвалась вниз, но ее чудом спас зазор между стенами, находящийся на уровне девятого этажа. Там девочка застряла, ожидая помощи.

Один из них, пожарный Константин Христолюбов, спустился к школьнице с крыши, чтобы обвязать ее и поднять на кровлю здания. Затем перепуганную девочку сняли при помощи пожарного крана и передали полиции. Отмечается, что во время спасательной операции сотрудники МЧС соблюдали все меры безопасности.