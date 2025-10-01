В Кирове трехлетний мальчик пережил клиническую смерть из-за столбняка

В Кирове у маленького ребенка произошла остановка сердца. О случившемся случае клинической кончины сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЗК — Злой Кировчанин».

Трехлетний мальчик заразился столбняком после того, как случайно наступил на кусок металла. Как правило, серьезных последствий удается избежать тем детям, которые прошли вакцинацию. Однако этот ребенок не был вакцинирован, так как его родители придерживаются религиозных взглядов и не поддерживают вакцинацию.

Спустя 10 дней у ребенка начались сильные спазмы, дыхание прекратилось, и врачи зафиксировали состояние клинической смерти. Медики из Кирова отчаянно боролись за жизнь мальчика на протяжении более двух месяцев. В конечном итоге им удалось восстановить его способность дышать самостоятельно.

