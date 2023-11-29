В Кировской области 16 детей угодили в больницу после обеда в школьной столовой

Накануне вечером 16 школьников были доставлены в больницу райцентра Малмыж в Кировской области с пищевым отравлением, сообщает Baza.

Все пострадавшие – ученики школы имени генерал-лейтенанта Астапова в селе Калинино в возрасте 7-10 лет. По предварительным данным, они отравились пловом в школьной столовой, который мог быть приготовлен с нарушениями технологии.

Пока идет разбирательство, всех учащихся школы перевели на дистанционное обучение, а в самом учебном заведении работают правоохранительные органы и сотрудники Роспотребнадзора.