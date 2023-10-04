В Кировской области мужчина перенес операцию на сердце из-за кариеса на зубах

Организм – непредсказуемая штука. Особенно, если за ним не следить и пускать все на самотек. Однако, на помощь придут врачи, которые знают человеческие тела вдоль и поперек. Им и удалось выяснить, что один из местных жителей, поступивших в больницу Кирова, много лет не обращал внимание на состояние здоровья собственных зубов.

Как оказалось, откладывание похода к стоматологу привело пациента к поражению сердца. Он поступил в больницу с тяжелой недостаточностью аортального клапана, а также снижением сократимости миокарда левого желудочка сердца. Медицинские работники отметили, что подобное вовсе не характерно для организма молодых людей.