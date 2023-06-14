В Кировском районе Ленинградской области произошло возгорание торфа на площади 20 га

Горные породы загорелись на территории, где расположены бывшие торфоразработки Назийского сельского поселения. Об этом пишет ФАН

Согласно информации, поступившей от Комитета безопасности и правопорядка региона, спасатели получили помощь болотоходов, которые были предоставлены Новоладожским поискового-спасательным отрядом.

Как стало известно, огненная стихия заняла собой площадь не менее, чем в двадцать гектаров. Всеволожские, Подразделения сразу трех отрядов (Всеволожский, Волховский и Кировский) оперативно приступили к ликвидации горения самого верхнего слоя торфа. В тушении огня задействованы торфяные стволы и мотопомпы.

Пострадавших от происшествия не зафиксировано. Дальше огонь не сможет распространиться из-за обводненных каналов.