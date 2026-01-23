В Кировском райсуде Саратова началось рассмотрение уголовного дела главного инженера «СГЭТ»

В Кировском районном суде Саратова началось слушание резонансного уголовного дела, которое многие в юридических кругах связывают с коррупционным скандалом вокруг реконструкции трамвайных путей. На скамье подсудимых оказался 65-летний главный инженер МУПП «СГЭТ» Михаил Яковлев, имеющий репутацию ветерана труда и специалиста, проработавшего на предприятии с 1983 года, пишет « Взгляд-Инфо ».

Яковлев обвиняется в злоупонеблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, будучи заказчиком проекта реконструкции «скоростного» трамвая на маршруте № 9, он не обеспечил надлежащий контроль за исполнением контрактов. В результате, как считают следователи, на счета фирмы-исполнителя были перечислены 80,73 миллиона рублей бюджетных средств за невыполненные работы, что привело к увеличению сроков и удорожанию всего проекта.

Особое внимание в деле привлекает подрядчик — компания ООО «ФракДжет-Строй». Как указывают источники, эта фирма считается активом депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Воробьева и его партнера, бизнесмена Романа Трифонова, которые, как сообщается, имеют близкие отношения с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

Многомиллионный проект, как утверждается, отличался неоднократным срывом сроков и почти двукратным увеличением изначальной сметы. В этой ситуации обвиняемый главный инженер предстает фигурой, которую некоторые наблюдатели иронично называют «жертвой товарищей губернатора».

На первом заседании, проходящем под председательством судьи Дмитрия Кочеткова, Яковлев, защищаемый адвокатами Андреем Морозовым и Денисом Бадиковым, заявил, что ему 65 лет и у него имеются хронические заболевания. Дело вызвало широкий общественный резонанс в регионе, рассматриваясь как часть более масштабной истории, связанной с миллиардными расходами на инфраструктуру.