В Кирзизии закроют TikTok

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики получило большое количество обращений граждан о негативном влиянии соцсети на подростков.

В заявлении ведомства отмечается, что после просмотра коротких клипов подростки пытаются повторить трюки из некоторых роликов, которые могут быть опасны для жизни. Кроме того, контент TikTok оказывает негативное воздействие на психику молодых людей.

Точная дата закрытия соцсети в стране неизвестна. Теперь вопрос переадресован в Минцифры, которое и будет осуществлять блокировку.