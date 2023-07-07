В Киселевске мужчина с двумя ножами напал на полицейский участок

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в сети появилось видео предполагаемого нападавшего. Он объяснял человеку за кадром, что «хочет правды».

В Кемеровской области местный житель пришел с холодным оружием к полицейскому участку. По его словам, кухонные ножи пригодились бы ему для самообороны, если сотрудники правопорядка решат к нему подойти. В итоге двое из них все же оказались ранены в плечи. После нападения преступник скрылся. Сейчас его разыскивают.

Согласно неподтвержденной информации, 32-летний нападавший раньше уже имел проблемы, связанные с наркотиками. На опубликованном видео отчетливо видно лицо мужчины. Голос за кадром спросил его о вооруженной цели визита в полицейский участок. Тот ответил, что хочет правды, которая обязательно должна быть.