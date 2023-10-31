В Кисловодске опровергли информацию о минировании здания городского суда

Напомним, ранее сообщалось о том, что здание городского суда заминировали. Информация об угрозе поступила с утра от анонимного источника. Как пишет ТАСС , взрывные устройства не были обнаружены в ходе проверки.

Согласно полученным данным, взрывное устройство якобы находилось внутри здания, расположенного по проспекту Ленина. Тогда же оперативно началась проверка службами экстренного реагирования, которые выехали на место.

Сейчас в пресс-службе городской администрации рассказали о том, что анонимное сообщение не подтвердилось. Проверку в здании уже провели и благополучно завершили. В результате нее никаких взрывных устройств, представляющих угрозу, не обнаружили. В сообщении ведомства приводятся слова Евгения Моисеева, главы города Кисловодск.