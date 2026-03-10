В Китае 63-летняя женщина родила дочь вопреки запрету врачей

В китайском городе Сунъюань произошел примечательный случай: местная жительница, имя которой не разглашается, стала матерью в возрасте 63 лет. Об этом сообщает издание Need To Know.

Женщина пошла на такой шаг не от хорошей жизни — причиной послужила трагическая гибель ее сына. Он умер от онкологического заболевания в возрасте 35 лет. Как призналась сама роженица, она бы не решилась на поздние роды, если бы у нее были внуки, однако наследников после смерти молодого человека не осталось.

Врачи и близкие родственники были категорически против этой затеи, указывая на огромные риски, однако женщина проявила настойчивость.

«Я просто чувствовала, что мой ребенок должен вернуться», — объяснила она свое решение.

Беременность наступила благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Спустя положенные девять месяцев на свет появилась здоровая девочка. Врачи, принимавшие роды, были удивлены: состояние здоровья возрастной матери оказалось даже лучше, чем у некоторых молодых пациенток.

Женщина также отметила, что ее родители до сих пор живы, что вселяет в нее надежду на долголетие и возможность самостоятельно вырастить дочь. Однако, проявляя предусмотрительность, она уже договорилась с племянником: в случае её смерти он возьмет девочку в семью и официально удочерит ее.

