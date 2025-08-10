Эксперты назвали причину резкого спроса на планшеты во всем мире
Мировые поставки планшетов в 2025 году достигли 38,3 млн устройств
Фото: [unsplash.com]
Мировой рынок планшетов продолжает расти, пишет портал 3dnews.ru со ссылкой на исследование компании International Data Corporation (IDC).
Согласно представленным отчетам, во втором квартале 2025 года продажи таких устройств увеличились на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было поставлено 38,3 млн планшетов, причем рост наблюдается уже второй квартал подряд.
Среди ключевых факторов — обновление модельного ряда ведущих брендов, активное внедрение функций искусственного интеллекта (ИИ) и рост спроса в образовательном секторе, особенно в Китае.
Лидером рынка по-прежнему остается продукция от Apple, которая продала 12,7 млн своих iPad. Компания смогла увеличить поставки на 2,4% благодаря выходу новых моделей, включая 10,9-дюймовый iPad и обновленную версию iPad Air.
Второе место заняла Samsung с 7,2 млн проданных планшетов и ростом на 4,2%. Это связано с активной экспансией в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.
Самый впечатляющий рост показали Amazon и Xiaomi. Продажи Amazon взлетели на 205% (3,1 млн устройств) из-за удачного совпадения акции Prime Day с введением новых пошлин в США. Xiaomi, в свою очередь, увеличила поставки на 42% (2,8 млн планшетов) благодаря успеху новых моделей, таких как Pad 7, Redmi Pad SE и флагманской линейки Pad 7 Ultra.
