Эксперты назвали причину резкого спроса на планшеты во всем мире

Согласно представленным отчетам, во втором квартале 2025 года продажи таких устройств увеличились на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было поставлено 38,3 млн планшетов, причем рост наблюдается уже второй квартал подряд.

Среди ключевых факторов — обновление модельного ряда ведущих брендов, активное внедрение функций искусственного интеллекта (ИИ) и рост спроса в образовательном секторе, особенно в Китае.

Лидером рынка по-прежнему остается продукция от Apple, которая продала 12,7 млн своих iPad. Компания смогла увеличить поставки на 2,4% благодаря выходу новых моделей, включая 10,9-дюймовый iPad и обновленную версию iPad Air.

Второе место заняла Samsung с 7,2 млн проданных планшетов и ростом на 4,2%. Это связано с активной экспансией в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Самый впечатляющий рост показали Amazon и Xiaomi. Продажи Amazon взлетели на 205% (3,1 млн устройств) из-за удачного совпадения акции Prime Day с введением новых пошлин в США. Xiaomi, в свою очередь, увеличила поставки на 42% (2,8 млн планшетов) благодаря успеху новых моделей, таких как Pad 7, Redmi Pad SE и флагманской линейки Pad 7 Ultra.

