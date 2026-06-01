В Китае открылся Музей науки Хайнаня с фасадом, напоминающим облако

Внешне здание напоминает застывшее над землей мягкое облако. Фасад собран из 843 панелей армированного стекловолокном пластика, каждая из которых проектировалась с учетом тропического климата Хайнаня. В результате получилась серебристая оболочка, которая отражает окружающий ландшафт и постоянно меняется в зависимости от освещения и движения облаков.

Основную нагрузку несут три массивных бетонных ядра. Такое решение позволило освободить выставочные пространства от внутренних колонн и создать длинные непрерывные галереи, а часть объема здания вынести консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью. Под этим навесом возникла серия общественных пространств, где можно укрыться от солнца, насладиться бризом с водно-болотных угодий или просто встретиться с друзьями. Площадь уже стала районным центром притяжения: родители ждут здесь детей после занятий, школьники собираются перед мастер-классами, а местные жители проходят через территорию по пути к своим делам.

Внутри музея расположены планетарий, кинотеатр с гигантским экраном, выставочные зоны и открытые учебные площадки с ландшафтным оформлением, посвященные местным растениям и природным явлениям. Маршрут посетителей организован нестандартно: сначала их поднимают на лифте на верхний уровень экспозиции, после чего они постепенно спускаются по широкой плавной рампе, которая спиралью обвивает центральный атриум. Световой проем в крыше наполняет интерьер естественным освещением, и почти весь путь остается залитым дневным светом. С одной стороны открываются виды на зелень, с другой — одна за другой следуют галереи и интерактивные пространства.

Музей также вписан в научно-технологический контекст региона. На восточном побережье Хайнаня расположен космодром Вэньчан, откуда с 2016 года осуществили десятки запусков к околоземной орбите, Луне и Марсу. Новый музей превращает эти достижения в часть локальной истории, а не в далекие новостные события. Тем более что в пешей доступности от него находятся более тридцати школ и детских садов, для которых он призван стать пространством вдохновения и научного любопытства.