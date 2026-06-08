В Китае робот в парике клоуна пнул ребенка в живот во время шоу боевых искусств

В Ботаническом саду Урумчи (Китай) во время выступления робот, одетый в клоунский парик, ударил ногой маленького мальчика в живот. Инцидент, попавший на видео, вызвал широкий резонанс в соцсетях. Об этом сообщает издание Need To Know .

Перед случившимся робот демонстрировал зрителям приемы боевых искусств. Один из выпадов случайно пришелся по ребенку, который от боли согнулся пополам. Однако окружающие взрослые, как видно на кадрах, отреагировали на произошедшее смехом.

По словам родителей пострадавшего мальчика, они обратились с заявлением в полицию. Семья возмущена тем, что после инцидента персонал ботанического сада не предпринял никаких мер и даже не поинтересовался состоянием ребенка.

В ответ на жалобы сотрудники сада опубликовали видео, на котором робот стоит с табличкой на груди. На ней написано: «Простите! Это все вина моего хозяина (Чжан Саньфэна)». Чжан Саньфэн — легендарный даосский монах и мастер боевых искусств, живший, по преданиям, около восьми столетий назад.