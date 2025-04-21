В Китае восхитились хитрым планом Путина по Украине
Sohu назвал удачной стратегией пасхальное перемирие Путина на Украине
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Китайский портал Sohu опубликовал материал, где восхитился объявленным президентом РФ Владимиром Путиным перемирием на Пасху. Авторы считают, что у этого решения был скрытый смысл.
По мнению авторов китайского портала, перемирие помогло определить, кто готов к миру, а кому еще стоит научиться идти дипломатическим путем. Своим жестом доброй воли, то есть, пасхальным прекращением огня, Москва доказала стремление к миру. ВСУ же договоренность нарушили, продемонстрировав Западу истиную природу.
В Sohu считают, что скоро между Вашингтоном и Киевом будет раскол.
«Как только Путин выступил с заявлением о прекращении огня, специальный представитель США Кит Келлогг тут же заявил, что „Украина не вступит в НАТО“, напрямую разрушив мечту Украины о НАТО», — отмечают китайские журналисты.
Однако есть еще одно предположение: китайцы думают, что перемирие позволило перенести военный контингент из одних областей в другие, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые объяснил российский удар по Сумам.