Китайский портал Sohu опубликовал материал, где восхитился объявленным президентом РФ Владимиром Путиным перемирием на Пасху. Авторы считают, что у этого решения был скрытый смысл.

По мнению авторов китайского портала, перемирие помогло определить, кто готов к миру, а кому еще стоит научиться идти дипломатическим путем. Своим жестом доброй воли, то есть, пасхальным прекращением огня, Москва доказала стремление к миру. ВСУ же договоренность нарушили, продемонстрировав Западу истиную природу.

В Sohu считают, что скоро между Вашингтоном и Киевом будет раскол.

«Как только Путин выступил с заявлением о прекращении огня, специальный представитель США Кит Келлогг тут же заявил, что „Украина не вступит в НАТО“, напрямую разрушив мечту Украины о НАТО», — отмечают китайские журналисты.

Однако есть еще одно предположение: китайцы думают, что перемирие позволило перенести военный контингент из одних областей в другие, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые объяснил российский удар по Сумам.