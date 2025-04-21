Путин впервые объяснил российский удар по Сумам

Глава государства напомнил, что гражданские здания могут стать целями ВС РФ, если активно используются киевскими боевиками. Именно так произошло в Сумах и Одессе. Недавний удар по конгресс-центру в Сумах президент объяснил тем, что на объекте награждали солдат Зеленского, виновных в преступлениях в Курской области.

При этом отметили, что ВСУ регулярно пытаются ударять по гражданским объектам беспорядочно. Украинские боевики постоянно используют жилые дома и рестораны для прикрытия, награждения, встреч с инструкторами или других мероприятий. Также на объектах мирных жителей нередко проводят испытания техники.

«Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения», — подчеркнул Путин на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».

Напомним, что по данным Минобороны России, в Сумах 13 апреля было уничтожено более 60 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ почти пять тысяч раз нарушили режим пасхального перемирия. Оно действовало с 19 по 21 апреля на период праздничных выходных.