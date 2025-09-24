В Китае женщина умерла после контакта с кислотой

В Китае женщина скончалась после несчастного случая с плавиковой кислотой, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что трагедия произошла на склоне холма в заброшенной зоне. По данным местных правоохранителей, женщина не заметила контейнер с опасным веществом и получила смертельное повреждение тканей.

Кислота вызвала мгновенную реакцию организма и сильный отек. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и тяжелые нарушения электролитного баланса. Несмотря на все усилия медиков, спустя пять дней женщина умерла.

Расследование установило, что контейнер с кислотой оставил уборщик на склоне еще в 2015 году. Сейчас мужчина задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Местные власти заявили, что окажут поддержку семье погибшей.

Плавиковая кислота (HF) представляет собой водный раствор фтороводорода (HF). Несмотря на название «кислота», она обладает рядом уникальных и крайне опасных свойств, которые отличают ее от других сильных кислот.

Несмотря на опасность, кислота незаменима во многих отраслях, включая производство фреонов (хладагенты), нефтепереработку (катализатор алкилирования для получения высокооктанового бензина), химическую и полупроводниковую промышленности.

