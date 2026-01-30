В Климовске объявилась хозяйка настоящего Змея Горыныча: в Подмосковье девушка взорвала соцсети талантом

Обычная зимняя улица в Климовске стала местом притяжения благодаря таланту местной жительницы. Программист Юлия Мещерякова, продолжая семейную традицию лепки снежных фигур, создала на общественном пространстве масштабную скульптуру трехглавого дракона. Жители моментально окрестили его Змеем Горынычем, пишет REGIONS .

Работа над изваянием потребовала около двенадцати часов и проходила в несколько этапов из-за морозной погоды. В сложных моментах, особенно при создании крыльев, Юлии помогала сестра Надежда. Идею для скульптуры автор нашла в интернете, а воплотить ее помогли навыки, полученные в детской изостудии.

Снежный Горыныч мгновенно превратился в местную достопримечательность. Фотографии скульптуры активно распространяются в социальных сетях, собирая положительные отзывы. Прохожие делают селфи с драконом, а проезжающие водители выражают одобрение жестами. Для Юлии такая искренняя реакция горожан стала лучшей наградой за кропотливый труд на морозе, доказав, что простое увлечение может создать яркое событие для всего города.

