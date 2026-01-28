Сезон ранней рассады: что сеять в феврале в разных климатических зонах
«DOM Лента»: какие культуры подходят для южных, средних и северных регионов
Фото: [Садовый центр «Красная Нива» в Долгопрудном/Медиасток.рф]
Сеть строительных гипермаркетов «DOM Лента» дала рекомендации по раннему посеву овощей в феврале с учетом климатических особенностей регионов России, об этом сообщает «Газета.Ru».
Для южных городов, таких как Краснодар и Волгоград, в феврале подходят сладкий перец и баклажаны. Эти культуры можно доращивать в открытом грунте, тогда как ранние томаты лучше высаживать в теплицу после посева.
В городах средней полосы — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Брянске, Туле, Казани и Саратове — в феврале можно сеять холодостойкие овощи с длинным вегетационным периодом. Среди них баклажаны, перец, томаты, брокколи, кольраби, лук-порей, корневой сельдерей, позднеспелую морковь и свеклу. Посев этих культур рекомендуется проводить в тепличных условиях.
Для городов с континентальным климатом и поздней весной, например Екатеринбурга, в феврале оптимальны корневой сельдерей, ремонтантная земляника и острый перец. Ранний посев позволяет растениям сформировать крепкие корни и толстые стебли, однако успешная рассада возможна только при дополнительной подсветке. Специалисты рекомендуют использовать фитолампы или светодиодные панели с холодным белым светом не менее 12 часов в сутки.
Также эксперты обращают внимание на важность постоянной температуры — не ниже 24°C — и аккуратного полива с помощью мелкого распылителя, чтобы не повредить ранние всходы. При соблюдении этих условий даже при коротком лете можно получить качественную и крепкую рассаду, обеспечивающую будущий урожай.
