В Климовске завершают строительство жилья для переселенцев

В Южном поселке Климовска строительство нового дома для переселения жителей из аварийного жилья приближается к завершению. В настоящее время здесь активно монтируют лифты, укладывают плитку на пол, завершают отделку фасада, а также устанавливают пластиковые окна и двери. Об этом рассказало новостное интернет-издание REGIONS.

Остекление балконов квартир также близится к завершению, и в ближайшие дни будет проходить монтаж межкомнатных дверей и укладка ламината — материалы уже доставлены на объект.

Дом реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и включает в себя все необходимые коммуникации. В здании уже проведены электричество, водоснабжение и системы водоотведения, а также вентиляция и отопление. Специалисты в скором времени завершат пусконаладочные работы, подключат дом к внешним городским сетям, и отопление станет доступным.

Этот семнадцатиэтажный дом рассчитан на 199 квартир и должен быть полностью готов до конца текущего года, что обеспечит комфортное жилье для жителей, вынужденных покинуть аварийные дома и создать для них достойные условия проживания.

