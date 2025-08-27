В Клин доставили партию мороженого для первоклассников

Ученики начальных классов округа Клин получат приятный сюрприз в первый учебный день. В школу имени Виктора Талалихина уже поступила первая партия мороженого — классический пломбир с нежным ванильным вкусом. 400 вафельных стаканчиков, и это только начало поставок.

«Мы заранее позаботились о необходимой инфраструктуре: подготовили специализированное оборудование и холодильные камеры. Мы с нетерпением ждали поставки, и все прошло отлично. Мы получили 16 упаковок, которые уже аккуратно разложены на складе и ждут 1 сентября», — поделилась Оксана Шаблий, директор школы имени В. В. Талалихина.

В рамках программы, инициированной губернатором Андреем Воробьевым, школьники округа Клин получат в общей сложности 6725 порций замороженного лакомства. Это, безусловно, создаст позитивное настроение в начале учебного года.



Прием мороженого — лишь один из этапов подготовки к новому учебному году. В школе имени Виктора Талалихина ведутся активные работы. В корпусе начальных классов устанавливают новую мебель — парты, стулья и шкафы. В другом корпусе учителя сортируют учебные материалы и оформляют классы яркими плакатами. За лето на первом этаже был проведен небольшой косметический ремонт, а также обновлен патриотический уголок.



Вскоре ученики младших классов войдут в обновленное здание в праздничной форме, полные энтузиазма и желания получать новые знания. Первый звонок ознаменуется тематическими «Разговорами о важном», посвященными формированию представления о будущем.