Гости из Китая получили возможность углубиться в мир творчества великого русского композитора. В рамках визита была запланирована экскурсия, осмотр экспозиции и музыкальный концерт.



Гид-переводчик рассказывала представителям Верховной прокуратуры КНР о жизни и деятельности знаменитого композитора. Музей-заповедник стал значимой частью культурной программы. Помимо повышения квалификации в мастерской управления «Сенеж», представители верховной прокуратуры КНР решили посетить Клин, чтобы прикоснуться к музыкальному наследию.

«Сегодня стартовало наше сотрудничество с лабораторией «Сенеж», которая, как известно, является частью проекта «Россия – страна возможностей». Китай является для нас стратегически важным партнером. Петр Ильич, к сожалению, не имел возможности посетить эту страну. Если бы он жил сейчас, то непременно включил бы это путешествие в свои планы,» - отметила Дарья Мельниченко, заместитель директора музея-заповедника П. И. Чайковского.

В уютной атмосфере гости оценили камерный концерт. На сцене, символизируя крепкие русско-китайские связи, выступили дуэт музыкантов – лауреаты юношеского конкурса имени Чайковского. В дуэте – пианист Ни Ченчже и скрипачка Арсения Стибилева.



Мемориальный музей-заповедник Петра Ильича Чайковского регулярно принимает делегации из Китая, и музыканты из дружественной страны неоднократно выступали на сцене концертного зала.