В Клинском МФЦ появится современный лифт

В Многофункциональном центре городского округа Клин, расположенном по адресу: г. Клин, Советская площадь, 18а, будет установлен новый лифт.

Речь идет о современной модели от Серпуховского лифтостроительного завода, способной одновременно перевозить до шести человек. Завершение монтажных работ и пуско-наладочных мероприятий запланировано на ноябрь 2025 года.

«Наш МФЦ находится на втором и третьем этажах «Бизнес-центра» в Клину. Мы обязаны для комфорта наших граждан обеспечить всем посетителям легкий и доступный вход, включая пожилых людей, матерей с детскими колясками и лиц с ограниченными возможностями», - подчеркнула директор МАУ «МФЦ» г. о. Клин И.А. Брусанова.

По словам директора, ежедневно офис МФЦ в Клину обслуживает приблизительно 1100 посетителей. Существующий лифт в настоящее время не функционирует и, согласно заключению экспертов, не подлежит ремонту.



Для обеспечения доступа к услугам МФЦ для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями, их прием осуществляется на первом этаже здания.