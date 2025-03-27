В Клинском округе отметили 100-летие героини войны и труда

27 марта 2025 года в Клинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Лидии Сергеевны Ануркиной. Глава округа, Алена Сокольская, лично поздравила столетнего юбиляра, передав ей теплые слова от Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, представителей партии «Единая Россия» в рамках общественной инициативы «Старшее поколение» и всех жителей Клина.

В ходе встречи Лидии Сергеевне была вручена юбилейная медаль, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лидия Сергеевна родилась 21 марта 2005 года в деревне Орлово, расположенной в Клинском районе. Она выросла в семье с пятью детьми. С началом Великой Отечественной войны, отец, Сергей Федорович Афанасьев, был призван на фронт и пропал без вести в декабре 1942 года на Калининском фронте. После получения трагической новости мать Лидии Сергеевны тяжело заболела и вскоре скончалась. В шестнадцать лет Лидия Сергеевна осталась единственной опекуншей для своих четырех младших братьев и сестер.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

В военные годы она трудилась на благо фронта в местном совхозе. По воспоминаниям, Лидия Сергеевна ездила в Клин для обмена продуктами. В 1941 году, во время немецкой оккупации Клина, она чудом избежала гибели во время бомбардировки Советской площади. Скрывшись под телегой вместе с подругами, она заметила, что к ним присоединился солдат, ищущий укрытие. После авиаудара оказалось, что солдат получил смертельное ранение, и если бы он не спрятался, то осколок мог бы поранить Лидию Сергеевну. В период оккупации ей приходилось отдавать немцам продукты питания, чтобы обеспечить безопасность себя и своих младших братьев и сестер.

В 1944 году Лидию Сергеевну призвали для участия в восстановлении Сталинграда (Волгограда), где она проработала почти год, занимаясь ремонтом железнодорожного полотна. В тот же год она заболела малярией и была комиссована для лечения в Клин. После окончания войны она принимала участие в строительстве четвертой школы города Клина. Замужем она была, и у нее родилось трое детей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Лидия Сергеевна – признанный Ветеран трудового фронта. С 1950 по 1975 год она проработала на предприятии «Термоприбор», работая на сложном, вредном производстве, где впоследствии получила звание Заслуженного работника. Ежегодно Совет ветеранов предприятия поздравляет её с днем рождения.

В настоящее время Лидия Сергеевна проживает в деревне Васильково Клинского городского округа, ведет домашнее хозяйство, несмотря на возраст и угасающие силы. Она самостоятельно заготавливает соленья: огурцы, помидоры и другие овощи.