В Клинском роддоме с начала года на свет появился пятисотый малыш

Алена Сокольская пригласила Симановых за получением бесплатного земельного участка, который выдают каждой многодетной семье округа в рамках Президентской меры поддержки.

В подарок от муниципалитета новорожденный получил демисезонный костюм-трансформер, который сделает его прогулки более комфортными. Костюм пошит мастерицами Клинской швейной фабрики «Золотой Гусь».

Малыша назвали Матвеем. Если в семье он третий ребенок, то в Клинском роддоме — 500-ый. Именно столько малышей появилось на свет с начала нынешнего года в Клинском роддоме. Родители принимали поздравления от главного врача и коллектива родильного отделения. Медики отметили, что в роддом уже приезжают рожать не только мамы из северо-западного Подмосковья, но и Тверской области.

На выписку приехал глава семейства. Матвей отправился домой знакомиться со своими двумя братьями. Семья Симановых — пример для многих жителей округа. Тенденция создавать большие и крепкие семьи становится все более популярной в Клину. В 2024 году в округе стало на 133 многодетных семей больше, чем в 2023 году.